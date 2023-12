Numeri horror al Maradona: il Napoli è quindicesimo per punti in casa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli sosterrà il Napoli per invertire la tendenza interna domani col Monza. In casa, al Maradona, sono appena dieci i punti conquistati.

In una classifica virtuale, il Napoli sarebbe quindicesimo, riscatterebbe in trasferta (terzo a 17 punti) le difficoltà interne figlie di una serie di combinazioni che ancora resistono. L'ultimo amaro ricordo è lo 0-4 col Frosinone in Coppa Italia, eppure era andata meglio prima, Braga e Cagliari, due vittorie che avevano illuso. Lo scrive il Corriere dello Sport.