Nuova avventura per l’ex Calaiò: allenerà l'Under 17 dei Blue Devils Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante di Napoli, Salernitana e Parma, Emanuele Calaiò è pronto per una nuova avventura. Come sottolineato da Il Mattino, guiderà la formazione Under 17 dei Blue Devils Marano di Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il prossimo anno avrò l'opportunità di allenare il gruppo 2007 della Blue Devils. Con il presidente Santoro c'è un ottimo rapporto. Da responsabile del settore giovanile a Salerno collaboravo molto con la Blue Devils. Quest'anno mi lancio in una esperienza nuova e metto a disposizione tutta la mia esperienza che in 25 anni mi ha portato a fare questa carriera.

Mi auguro di dare ai ragazzi che avrò maggiore conoscenza tattica, tecnica, di educazione e rispetto. Soprattutto di fare un lavoro di crescita Questo è l'importante quando si lavora con le scuole calcio: migliorare ogni singolo giocatore per cercare di ottenere risultati e la crescita dei ragazzi. Magari trovare qualche 2007 pronto per una squadra professionistica. Mi trovo in una scuola calcio d'elite dove avrò a disposizione tanto e mi metteranno a mio agio".