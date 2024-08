Ufficiale Nuova avventura per un ex azzurro: Traoré sbarca in Ligue1

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 20:00

Hamed Traorè, nello scorso gennaio arrivò in azzurro in prestito per cercare di raddrizzare sia la sua carriera che il momento non positivo del Napoli.