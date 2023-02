Nuova Champions, a Sky i diritti del triennio 2024-2027 e pure la gara in chiaro

La nuova Champions, che dal 2024 sarà allargata da 32 a 36 squadre, fa gola ai principali broadcaster internazionali e infatti Sky rilancia

La nuova Champions , che dal 2024 sarà allargata da 32 a 36 squadre, fa gola ai principali broadcaster internazionali e infatti Sky rilancia il suo impegno sulle notti di coppa. Lo annucia il Corriere della Sera: "Pare, con un’offerta importante, la pay tv di Comcast, dopo due incontri che si sono tenuti questa settimana, si sarebbe aggiudicata i diritti della Champions League relativi al triennio 2024-2027. Tutte le indiscrezioni lasciano supporre che si sia accaparrata anche il pacchetto che attualmente è di Mediaset, vale a dire la possibilità di trasmettere una gara in chiaro e le altre a pagamento sullo streaming con Infinity.

Sky, dopo che è caduto il divieto imposto dall’Antitrust di avere l’esclusiva in streaming, può ora trasmettere su tutte le piattaforme. Sarà sua facoltà trasmettere su TV8 la partita in chiaro prevista per ogni giornata oppure rivendere i diritti a un’altra emittente. Amazon invece continuerà a trasmettere la miglior partita del mercoledì".