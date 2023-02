Nuovi Kvaratskhelia crescono: Ligue2 stregata da un georgiano classe 2000

Mikautadze in stagione è a 23 gare giocate e 12 gol, 11 in campionato con ben 5 assist, tutti da punta centrale.

Fonte: TMW

Dopo Kvicha Kvaratskhelia e la sua esplosione al Napoli, è chiaro che l'attenzione sui talenti georgiani sia aumentata. Se poi i numeri sono come quelli di Georges Mikautadze , classe 2000, attaccante centrale del Metz già in doppia cifra in Ligue 2 e reduce dal gol pesante che ha permesso ai suoi di restare quarti a meno tre dal secondo posto, ecco che le ragioni aumentano.

Non smette mai di segnare

Mikautadze in stagione è a 23 gare giocate e 12 gol, 11 in campionato con ben 5 assist, tutti da punta centrale. Un uomo 'area ma al servizio della squadra, anche nelle ultime due annate in prestito al Seraing, in Belgio, aveva toccato vette altissime: in campionato, fase successiva compresa, 22 su 23 nel 20-21 e 10 su 30 nel 21-22. Nato a Lione, lo scorso novembre la dirigenza del Metz dove di fatto ha mosso i primi passi da professionista e dove è cresciuto anche nelle giovanili, ha deciso di blindarlo fino all'estate del 2026. Ora la caccia alla Ligue 1 con Les Grenats, poi c'è certamente da immaginarlo come uomo mercato.