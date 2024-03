Nuovo Centro Sportivo, progettisti a Bagnoli: ora ADL deve presentare un progetto

Novità in arrivo per la fattibilità del progetto del nuovo Centro Sportivo del Napoli, che potrebbe sorgere a Bagnoli.

Novità in arrivo per la fattibilità del progetto del nuovo Centro Sportivo del Napoli, che potrebbe sorgere a Bagnoli. Marco Giordano, giornalista di Tv Play, scrive su X: "Abbiamo avuto accesso al documento conclusivo dei lavori della Cabina di Regia tra il Ministro Fitto e la delegazione capitanata dal Commissario per Bagnoli Gaetano Manfredi".

Ecco alcuni stralci: “Il Parco dello Sport riveste un ruolo essenziale nel Programma di rigenerazione urbana di Bagnoli che è centrato sulla riconversione dell'area per attività sportive e per il tempo libero. Il presidente della Federazione Italiana di Tennis e Padel con una nota al Commissario Straordinario ha manifestato l'interesse ad analizzare la fattibilità della riconversione delle attrezzature e delle strutture esistenti del Parco dello Sport al fine di destinarle ad ospitare il Centro Tecnico Nazionale della FITP. Si propone alla Cabina di Regia di attivare un Tavolo Tecnico, con l'eventuale coinvolgimento del Ministro dello Sport, costituito dal Commissario Straordinario, dal CONI, dalla Federazione Italiana Tennis e Padel al fine di individuare la migliore soluzione tecnica possibile per la rifunzionalizzazione del complesso sportivo nell'ottica di una sua gestione sostenibile".

"La Federtennis ha già mandato anche i progettisti a Bagnoli. Ora, De Laurentiis deve provvedere a presentare, in tempi certi, un progetto che venga favorito a quello della Federtennis per prendere le aree del Parco dello Sport".