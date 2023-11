Occhio al giallo a Bergamo: un azzurro rischia di saltare l'Inter

Nel Napoli che alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali affronterà in trasferta l'Atalanta, c'è un giocatore a rischio squalifica.

Nel Napoli che alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali affronterà in trasferta l'Atalanta, c'è un giocatore a rischio squalifica. Si tratta di Jens Cajuste, diffidato, che in caso di ammonizione salterebbe la sfida al Maradona contro l'Inter in programma domenica 3 dicembre.