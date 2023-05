Occhio al giallo a Monza: due big rischiano di saltare Napoli-Inter

Domenica alle 15 si giocherà Monza-Napoli, gara valida per la 35ª giornata di serie A.

Domenica alle 15 si giocherà Monza-Napoli, gara valida per la 35ª giornata di serie A. Massima attenzione per due azzurri che sono diffidati e rischiano di saltare il big match contro l'Inter. Si tratta di Osimhen e Kim, quest'ultimo ormai in diffida da svariati mesi.