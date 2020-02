Occhio al giallo: quattro diffidati in casa Napoli per la sfida al Torino

Occhio al giallo in vista di Napoli-Torino. Sono quattro i diffidati in casa Napoli, che in caso di cartellino, saranno costretti a saltare la squalifica contro l'Hellas dell'8 marzo. A rischiare la squalifica sono Demme, Milik, Zielinski e Mertens con quest'ultimo che molto probabilmente non sarà convocato per la sfida ai granata.