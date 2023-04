Occhio al giallo: tre i diffidati in casa Napoli a rischio per l'Hellas

In casa azzurra sono tre i calciatori diffidati, ma bisogna escludere Victor Osimhen che non sarà convocato.

TuttoNapoli.net

Domani si giocherà Lecce-Napoli, gara valevole per la 29esima giornata in programma alle 19 al Via Del Mare. In casa azzurra sono tre i calciatori diffidati, ma bisogna escludere Victor Osimhen che non sarà convocato.

A rischiare dunque la squalifica saranno Kim e Ndombele. I giocatori in questione, in caso di ammonizione, salterebbero la prossima sfida in programma al Maradona contro l'Hellas.