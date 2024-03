Oggi 10° posto vs 10° posto: il Napoli fatica in casa e l'Atalanta zoppica fuori

Sfida molto particolare quella di quest'oggi al Maradona dove si affrontano due squadre dai numeri molto chiari.

Sfida molto particolare quella di quest'oggi al Maradona dove si affrontano due squadre dai numeri molto chiari. Da una parte il Napoli che fa fatica in casa ed è la 10ª squadra per punti guadagnati in match casalinghi nella Serie A 2023/23 (22 in 14 gare), dall’altra l’Atalanta che non entusiasma fuori casa ed occupa il 10° posto per punti ottenuti in trasferta (16 in 14 partite) nel campionato in corso.