Oggi altro tampone per gli azzurri: tutto pronto per il ritorno agli allenamenti collettivi

Proseguono le polemiche nel mondo del calcio dopo la decisione della Federazione di ricorrere come piano B, nell'eventualità di un altro stop, ai playoff ed i playout. Una strada limite per accorciare il lungo cammino - che prevede almeno 12 partite per squadra - addirittura fino a metà agosto (oltre la Coppa Italia). Alle squadre non resta che continuare il lavoro sul campo, farsi trovare nella migliore condizione possibile ed in questo senso è importante il passaggio agli allenamenti collettivi.

Gli allenamenti individuali hanno ormai le ore contate. Il Napoli riceverà probabilmente in giornata la convalida del nuovo protocollo sulle sedute collettive e già oggi, dopo due mesi e mezzo, a Castel Volturno potrebbero rivedersi allenamenti improntati realmente ad un ritorno graduale alla normalità. Del resto c'è bisogno di fare sul serio per accorciare i tempi e completare la preparazione per la ripresa, a questo punto probabile, del campionato. Ieri la squadra "ha svolto la sessione divisa in 3 gruppi che hanno lavorato distribuiti sui 3 campi e s'è sviluppata in due fasi: n avvio lavoro di prevenzione e successivamente allenamento finalizzato alla forza". Gattuso freme per passare ad uno step successivo mentre gli azzurri oggi verranno sottoposti anche al settimo tampone.