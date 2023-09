Oggi conferenza e partenza: Garcia con almeno due novità contro il Genoa

Ieri primo (vero) allenamento al completo a Castel Volturno e oggi è già fissata la partenza per Genova

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri primo (vero) allenamento al completo a Castel Volturno e oggi è già fissata la partenza per Genova. Oltre all'allenamento odierno, importante nell'avvicinamento alla sfida ai rossoblù di Alberto Gilardino, al centro tecnico è in programma la conferenza stampa del tecnico del Napoli Rudi Garcia che tornerà a parlare e potrà fare il punto sui progressi che si attende dal suo Napoli. Con ogni probabilità più dal punto di vista del minutaggio e della condizione di alcuni elementi, reduci dai 180' in nazionale, che per il lavoro svolto a Castel Volturno considerando i 15 nazionali andati via in questa sosta (e rientrati per la maggior parte solo ieri) ed il gruppo ristrettissimo dei superstiti con cui ha lavorato.

I veri Osi e Kvara

Dopo l'inserimento tra i nominati al Pallone d'Oro, le due stelle del Napoli decisive per l'ultimo Scudetto sono state inserite anche dalla FIFA nei 12 finalisti per il premio 'The Best FIFA Men's Player' per il miglior giocatore dell'anno solare. I due azzurri sono anche gli unici calciatore in quest'elenco provenienti dalla Serie A e questo racconta alla perfezione l'importanza per Rudi Garcia di averli al top della condizione. Soprattutto per Kvara, finora titolare solo contro la Lazio, i 180' potrebbero averlo aiutato a ritrovare la condizione giusta.

Almeno due cambi con il Genoa

La prima novità sarà in difesa, a sinistra, con Mario Rui, reduce da due settimane di lavoro a Castel Volturno, che si riprenderà il posto considerando anche gli impegni di Olivera (rientrato solo ieri) nella solita linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. Per Natan, ma anche per Ostigard, c'è bisogno di attendere i prossimi impegni ravvicinati. Cambio forzato in attacco con Politano out: favorito Lindstrom (su Elmas e Raspadori) per far parte del tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.