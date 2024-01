Oggi in campo Osimhen: Nigeria eliminata solo in un caso

Nella giornata di oggi, alle ore 18:00 italiane, scenderà in campo la Nigeria di Victor Osimhen contro la Guinea Bissau

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi, alle ore 18:00 italiane, scenderà in campo la Nigeria di Victor Osimhen contro la Guinea Bissau, gara valida per la terza e ultima sfida dei gironi di Coppa d'Africa. L'altra partita del gruppo, vedrà impegnate al medesimo orario la Guinea Equatoriale contro la Costa d'Avorio. La situazione attuale vede la Nigeria al secondo posto con quattro punti, a pari merito con la Guinea Equatoriale, che è prima grazie alla differenza reti. Seguono Costa d'Avorio a quota tre e Guinea Bissau ferma a zero.

L'unica combinazione che vedrebbe la Nigeria al terzo posto contempla la sconfitta di Osimhen e i suoi contro la Guinea Bissau. L'altra partita, dovrebbe concludersi con una vittoria della Costa d'Avorio sulla Guinea Equatoriale, la quale dovrebbe mantenere comunque una differenza reti maggiore della Nigeria, poiché in questo caso finirebbero a pari punti.

È realmente improbabile quindi che Victor Osimhen torni anzitempo dall'Africa. Infatti, va anche considerato che, se si realizzasse la suddetta combinazione, la Nigeria potrebbe comunque qualificarsi come migliore terza (passano agli ottavi le prime due di ciascun gruppo e le quattro migliori terze).

La classifica attuale del Gruppo A.

-1 Guinea Equatoriale, 4 punti, +2 differenza reti.

-2 Nigeria, 4 punti, +1 differenza reti.

-3 Costa d'Avorio, 3 punti, +1 differenza reti.

-4 Guinea Bissau, 0 punti, -4 differenza reti.