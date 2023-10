Oggi la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: ADL non ci sarà

Ricordiamo come Aurelio De Laurentiis non sarà presente, in quanto a Milano per l'assemblea di Lega.

Dopo la settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Lo scrive il sito ufficiale del club azzurro, che ricorda come "Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A". Ricordiamo come Aurelio De Laurentiis non sarà presente, in quanto a Milano per l'assemblea di Lega.

