Foto Okafor si dà da fare per tornare in condizione: allenamenti supplementari con un personal

Noah Okafor è attualmente impegnato in un intenso programma di allenamento per tornare al più presto alla sua migliore forma. L'attaccante, che ha sofferto di alcuni infortuni durante la sua recente esperienza al Milan, non è ancora al top della condizione, come confermato da Antonio Conte.

Per recuperare terreno, Okafor sta dedicando tempo anche ad allenamenti individuali, affidandosi ad un personal trainer, Rolf Fongué, che ha pubblicato su Instagram uno scatto con lo svizzero. L’obiettivo è tornare in piena forma per contribuire al meglio alla squadra.