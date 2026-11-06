Olanda, i convocati del ct Xavi: la decisione su Lang
Noa Lang è stato convocato dall’Olanda. L’esterno del Napoli è stato inserito nella lista del commissario tecnico per i prossimi impegni della Nazionale oranje, una chiamata che arriva in una fase di stagione complicata per gli azzurri, alle prese con risultati deludenti e con un’emergenza che ha ridotto la rosa all’osso.
Una chiamata che fa piacere, ma il Napoli osserva
La convocazione premia un giocatore che nelle ultime settimane è diventato una risorsa importante per Allegri, soprattutto sulla corsia di sinistra, dove il tecnico ha un ballottaggio aperto in vista della Lazio. Per Lang si tratta di un riconoscimento personale e di un’occasione per ritrovare la maglia della sua Nazionale. Per il club, invece, la notizia ha anche un risvolto da gestire con attenzione: dopo la sfida di domenica il giocatore partirà per la pausa, e il Napoli dovrà monitorare le sue condizioni fisiche in un momento in cui ogni recupero conta.
La sosta, tra opportunità e rischi
La pausa per le nazionali rappresenta per gli azzurri un’occasione per respirare e ricompattare il gruppo, ma anche un passaggio delicato per chi viene chiamato dalle rispettive selezioni. Lang si aggiunge così agli altri nazionali del Napoli, da De Bruyne a Olivera, in un elenco che porterà diversi giocatori lontano da Castel Volturno.
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