Olanda-Italia, 7 per Raspadori: "Senza dubbio uno dei giocatori su cui puntare"

L'Italia batte 3-2 l'Olanda nella finalina di Nations League e conquista il terzo posto della competizione europea.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia batte 3-2 l'Olanda nella finalina di Nations League e conquista il terzo posto della competizione europea. Al termine della partita la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri.

7 pieno per l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, tra i migliori in campo e autore del pregevole assist nel gol che ha sbloccato il match: “Ha la lucidità del grande giocatore. Quando, come sul primo gol, deve fornire la giocata giusta non si lascia trascinare dal furore o dall'egoismo. Senza dubbio uno dei giocatori su cui puntare per l'Italia che verrà".