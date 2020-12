Operazione riscatto: Gattuso vuole il successo e lancia un tridente inedito

Sulla soddisfazione per la prestazione di Milano deve prevalere la rabbia e l'amarezza per una sconfitta profondamente ingiusta. E' in sintesi quello che in questi giorni Rino Gattuso ha chiesto alla squadra in vista della sfida di questa sera contro la Lazio che può rilanciare nuovamente gli azzurri nei piani alti della classifica. Il Napoli andrà a caccia dei tre punti, provando a sfruttare le difficoltà dei biancocelesti nel giocare ogni tre giorni ma soprattutto qualche scricchiolio nel rendimento interno considerando che è reduce dai ko con Verona e Udinese (l'ultima vittoria casalinga risale ad ottobre col Bologna). Gattuso invece proprio fuori casa può vantare la migliore difesa del campionato: solo Roberto Insigne, e Lukaku (ma su rigore), hanno segnato ai partenopei lontano dallo stadio Maradona.

Considerando anche le assenze di Mertens ed Insigne, che si sono unite a quella di Osimhen, Gattuso dovrebbe operare 4 cambi rispetto a Milano. In attacco infatti ci sarà Politano a destra, Lozano sull'altra fascia (difficile l'ipotesi Elmas per tenersi il messicano come cambio offensivo) con Zielinski dietro Petagna. A centrocampo torna Fabian, in coppia con Bakayoko, mentre in difesa Maksimovic farà rifiatare Manolas nella solita linea davanti ad Ospina, ancora favorito su Meret. Per l'occasione, considerando l'emergenza in attacco, è rientrato tra i convocati Fernando Llorente: lo spagnolo, in esubero col rientro di Osimhen e Mertens, potrebbe essere all'ultima trasferta in azzurro visto che sono avanzati i contatti con la Sampdoria.