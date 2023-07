Ora è pronto davvero a prendersi il Napoli

Uno dei migliori in campo di Napoli-Hatayspor è stato senza dubbio Mathias Olivera.

Uno dei migliori in campo di Napoli-Hatayspor (qui le pagelle) è stato senza dubbio Mathias Olivera. Schierato titolare per l’infortunio di Mario Rui, out per una distrazione di primo grado del retto femorale destro, il terzino uruguaiano è parso in ottima forma, con una gamba fluidissima, grandissima voglia di mettersi in mostra, sempre coinvolto in tutte le azioni offensive ma anche bravo in fase difensiva. L’ex Getafe, visti i tempi di recupero di Mario Rui, è pronto davvero a prendersi la fascia sinistra del Napoli.