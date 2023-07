Osimhen a Parigi per i due giorni liberi: viaggio di piacere senza procuratore

Mentre la quadra per il rinnovo ancora non è arrivata definitivamente, Victor Osimhen è partito stamattina per Parigi.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Mentre la quadra per il rinnovo ancora non è arrivata definitivamente, Victor Osimhen è partito stamattina per Parigi. Secondo quanto riportato da TvPlay, il bomber del Napoli ha approfittato dei due giorni di riposo concessi da Garcia per volare a nella capitale transalpina. La notizia ha subito messo in allarme i tifosi del Napoli, ma il nigeriano è partito da solo, senza familiari e agente e inoltre Parigi è una tappa spesso raggiunta da Osimhen, all'ombra della Torre Eiffel ha tanti amici. Niente viaggio inerente il calciomercato dunque, tra due giorni l'attaccante sarà di ritorno a Napoli pronto per il ritiro di Castel di Sangro.