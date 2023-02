Osimhen ad un gol dalla striscia di CR7: il portoghese segnò 8 gol di fila in Serie A

. Il nigeriano è andato a segno in tutte le ultime sette partite giocate in campionato e potrebbe diventare il primo ad arrivare a otto in una singola edizione

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen non si ferma più ed ora può eguagliare Cristiano Ronaldo in Italia. Il nigeriano è andato a segno in tutte le ultime sette partite giocate in campionato e potrebbe diventare il primo ad arrivare a otto in una singola edizione nella competizione da Cristiano Ronaldo (11 tra dicembre 2019 e febbraio 2020).