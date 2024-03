Osimhen cerca pace: salta la nazionale e punta a tornare al top per l'Atalanta

Ripresa della preparazione fissata per giovedì a Castel Volturno.

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ripresa della preparazione fissata per giovedì a Castel Volturno. Non ci sarà Francesco Calzona, impegnato già da ieri come da programmi con la Slovacchia, ma il tecnico sarà a stretto contatto con parte dello staff che non fa parte del gruppo della nazionale (capitanato da Gianluca Grava) e seguirà anche le sedute tramite le immagini realizzate dal drone (che solitamente segue le esercitazioni della linea difensiva). Considerando il numero ridotto di giocatori rimasti a Napoli, l'obiettivo è lavorare principalmente dal punto di vista fisico per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida da dentro o fuori contro l'Atalanta. Ed in questo senso il focus è principalmente su Victor Osimhen che resterà a Castel Volturno per riprendersi (finalmente) pienamente dallo sforzo per la Coppa d'Africa.

Niente Nigeria

L'attaccante non prenderà parte alle amichevoli della nazionale nigeriana dopo l'affaticamento muscolare che l'ha costretto a saltare la sfida contro l'Inter restando in panchina. "Osimhen ha un’infiammazione sulla cicatrice del vecchio infortunio", il chiarimento di Calzona nel pre-partita di Milano e la Nigeria è stata già informata dal Napoli sulle condizioni di Osimhen che non può rischiare nelle due amichevoli una ricaduta peraltro per di un infortunio rimediato sempre negli impegni con la nazionale che hanno inciso tantissimo sui tanti stop del centravanti nei suoi anni napoletani.

Non solo Osimhen

Con lui anche Anguissa, libero degli impegni col Camerun, e Traorè che non è stato convocato dalla Costa d'Avorio e potrà fare l'ultimo step per perfezionare la condizione cresciuta comunque enormemente nell'ultimo periodo e culminata anche nei due impegni ravvicinati di Barcellona e Milano giocati da titolare. Senza questi tre, sono 'appena' 10 gli azzurri in nazionale. Restano a Castel Volturno Gollini e Contini come portieri, Mazzocchi, Juan Jesus, Natan, Mario Rui in difesa; Demme (fuori lista), Dendoncker, come detto Anguissa e Traorè, ed in attacco Politano, Simeone, Osimhen, Lindstrom e Ngonge.