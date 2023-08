Osimhen, che numeri col Sassuolo: terza miglior media per un azzurro dal ritorno in A

Victor Osimhen ha preso parte a sei gol in quattro presenze contro il Sassuolo in Serie A (cinque reti e un assist).

Victor Osimhen ha preso parte a sei gol in quattro presenze contro il Sassuolo in Serie A (cinque reti e un assist), una media di una partecipazione ogni 57 minuti giocati, la terza migliore per un giocatore del Napoli in campo almeno 300 minuti contro una singola avversaria dal ritorno dei partenopei in Serie A: davanti solo Higuaín contro la Lazio (un gol o assist ogni 44 minuti) e Lorenzo Insigne contro il Crotone (1 ogni 48). A riportare il dato statistico è Opta.