Osimhen dal Lille al Napoli, inchiesta verso l’archiviazione: la Procura chiude il fascicolo

La Procura di Napoli chiude il fascicolo sull'acquisto di Victor Osimhen dal Lille al Napoli.

La Procura di Napoli chiude il fascicolo sull’acquisto di Victor Osimhen dal Lille al Napoli. A riferirlo è Repubblica.it, che scrive: “I magistrati si preparano a tirare le conclusioni nell’inchiesta sulla compravendita che, nell’estate 2019, portò in maglia azzurra il futuro capocannoniere del campionato. L’indagine sul presunto falso in bilancio potrebbe andare a Roma per competenza. Un affare da 71 milioni e 250 mila euro, 50 dei quali pagati cash, che ha generato 19,9 milioni di plusvalenze sulle quali la Guardia di Finanza indaga da oltre un anno”.