Osimhen e la maledizione Milan: 121' in 3 stagioni contro il diavolo e 0 gol

Dal suo arrivo in Italia, nell'estate del 2020, Osimhen ha segnato con la maglia del Napoli 53 reti, con alcune squadre colpite ripetutamente (su tutte, il Sassuolo in cinque occasioni). Complessivamente sono 20 le squadre di Serie A che hanno subito almeno una rete dal nigeriano. Non il Milan. I rossoneri, assieme a Inter, Lecce, Benevento e Parma sono gli unici che hanno saputo resistere al suo strapotere in area di rigore. La sfortuna fin qui l'ha fatta da padrona, poiché nelle 7 volte in cui il Napoli ha sfidato il Diavolo, Osimhen è stato assente in ben 5 occasioni: le tre di questa stagione, più l'andata del campionato 2020/21 (vinta dal Milan 1-3) e l'andata della stagione seguente (vinta dal Napoli 0-1). Per il resto solo una presenza per intero, nella partita crocevia della scorsa stagione, vinta dal Milan per 0-1 al "Maradona" con gol di Giroud e 31 minuti nel 2021, con Politano a decidere la sfida di San Siro.



Questa sera pertanto Osimhen sfida anche i tabù e lo farà nella partita più importante della storia europea dei partenopeo. Altri numeri, in fondo, sono incoraggianti: il suo cammino in Champions fin qui dice un gol ogni 84' e questo Napoli, miglior attacco del torneo, ha sempre e comunque vinto segnando almeno tre reti.