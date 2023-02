Osimhen entra nella storia del Napoli: frantumato un record di Higuain!

La rete di Victor Osimhen nel primo tempo del maatch col Sassuolo è entrata nella storia del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La rete di Victor Osimhen nel primo tempo del maatch col Sassuolo è entrata nella storia del Napoli. Il nigeriano, come riporta Opta, diventa il primo giocatore nella storia del Napoli ad aver siglato almeno un gol in 7 partite consecutive in Serie A, superando il precedente record di Gonzalo Higuain che si era fermato a sei.