Osimhen, grande attesa in Turchia: in oltre 30 mila seguono il volo su FlighRadar24

E' il giorno di Victor Osimhen al Galatasaray: l'attaccante atterrerà tra pochi minuti ad Istanbul per le visite mediche e la firma sul contratto prima dell'annuncio ufficiale.

Già tantissimi i tifosi presenti all'aeroporto ad attenderlo. Non solo: il suo volo è anche tra i più tracciati su FlightRadar24 con oltre trentamila persone collegate per scoprire quando arriverà ad Istanbul il nuovo attaccante del Galatasaray. Victor Osimhen lascia il Napoli in prestito secco di un anno, senza diritto né obbligo di riscatto.