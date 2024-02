Osimhen guida la Nigeria per la semifinale: le formazioni ufficiali con l'Angola

Di seguito le formazioni ufficiali di Nigeria-Angola, quarto di finale della Coppa d'Africa. Due gli "italiani" titolari

Di seguito le formazioni ufficiali di Nigeria-Angola, quarto di finale della Coppa d'Africa. Due gli "italiani" titolari, ossia il napoletano Osimhen e l'atalantino Lookman. Panchina per il milanista Chukwueze e il cagliaritano Luvumbo:

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Ola Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu; Simon, Lookman; Osimhen. A disp. Ojo, Uzocho, Aribo, Awaziem, Chukwueze, Iheanacho, Moffi, Musa, Omeruo, Onuachu, Osayi-Samuel, Yusuf. All. Peseiro.

ANGOLA (4-3-3): Antonio; Afonso, Gaspar, Buatu, To Carneiro; Fredy, Show, Estrela; Gilberto, Mabululu, Gelson Dala. A disp. Gelson, Kadu, Bela, Inacio Miguel, Keliano, Luvumbo, Milson, Paz, Quinito, Zini. All. Soares Gonçalves.

Questo il programma dei quarti di finale di Coppa d'Africa

Venerdì 2 febbraio

Nigeria - Angola

Repubblica Democratica del Congo - Guinea

Sabato 3 febbraio

Mali - Costa d'Avorio

Capo Verde - Sudafrica