Osimhen, il Pallone d'Oro e la stessa frase pronunciata dal suo agente

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la candidatura di Osimhen al Pallone d'Oro il suo agente Roberto Calenda ha scritto sui social: "Il meglio deve ancora venire". Il bomber nigeriano ha espresso un pensiero simile riferendosi all'ingresso nei 30 candidati al prestigioso premio: "Essere tra i migliori era da sempre uno dei miei sogni d'infanzia. Aver letto il mio nome è stata una sensazione fantastica.

Ringrazio chi mi ha supportato nei momenti difficili come la mia famiglia. Dedico questo traguardo a Dio, ma è solo l'inizio: continuerò a lavorare per realizzare tutti i miei sogni". Conferma ulteriore del fatto che Osimhen non ha alcuna intenzione di fermarsi.