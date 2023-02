Osimhen nella storia del Napoli: prima di lui ci era riuscito solo Higuain

Prima di lui, in maglia azzurra, ci era riuscito solo Gonzalo Higuain, mentre Edinson Cavani e Luis Vinicio si erano fermati dopo 5 partite consecutive.

Ancor un record per Victor Osimhen. Grazie alla rete segnata contro la Cremonese il capocannoniere della Serie A sigla il gol numero 17, in 18 partite, ma soprattutto l'attaccante del Napoli va a segno per la sesta gara consecutiva in campionato. Prima di lui, in maglia azzurra, ci era riuscito solo Gonzalo Higuain, mentre Edinson Cavani e Luis Vinicio si erano fermati dopo 5 partite consecutive.