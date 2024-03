Osimhen neppure in campo con l'Inter: è davvero il caso di andare in Nazionale?

C'è anche Victor Osimhen nell'elenco dei convocati della Nigeria per le due amichevoli contro Ghana e Mali in programma il 22 e il 26 marzo.

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è anche Victor Osimhen nell'elenco dei convocati della Nigeria per le due amichevoli contro Ghana e Mali in programma il 22 e il 26 marzo. Però dopo l'affaticamento muscolare che l'ha costretto a saltare la sfida di Milano sorge spontanea una domanda.

Non sarebbe il caso di saltare il doppio confronto per evitare nuovi guai fisici? Una domanda e anche una curiosità, nel senso che ora tutti aspettano di capire se il bomber nigeriano partirà con la propria nazionale oppure resterà a Napoli. Al momento non ci sono comunicazioni in merito. Non sarebbe certo una sorpresa la risposta affermativa alla convocazione, d'altronde Osimhen è legatissimo alla propria nazionale.