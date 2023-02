Osimhen non si ferma più: stasera può già raggiungere Lavezzi al 16esimo posto all time

Victor Osimhen ha raggiunto quota 47 gol in azzurro e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Victor Osimhen ha raggiunto quota 47 gol in azzurro e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il nigeriano quest'oggi sul campo dell'Eintracht insegue il 48esimo gol in azzurro per raggiungere Lavezzi e Milik al 16esimo posto nella storia azzurra. Osimhen vuole scalare la classifica all time azzurra.