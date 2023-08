Osimhen re mida della Serie A: ecco quanto guadagna

Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua versione online, sottolineando come sia stata fondamentale l’evoluzione avuta sotto la guida di Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen re mida della Serie A: con il prolungamento fino al 2026 il nigeriano ha lo stipendio più alto del campionato Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua versione online, sottolineando come sia stata fondamentale l’evoluzione avuta sotto la guida di Spalletti.

"È il giocatore, il top player come va di moda adesso, il più pagato d’Italia, il Paperon de’ Paperoni dell’area di rigore e non solo, la star dinnanzi alla quale De Laurentiis s’è spinto di nuovo oltre: quindici milioni di ingaggio, per tenerselo stretto, per evitare che un bel giorno i principi e gli sceicchi glielo portassero via. Facciano pure, se ne avranno voglia, ma non prima del 2025, quando la clausola da 150 milioni entrerà in vigore all’estero: tra dodici mesi, sarà eventualmente possibile eccedere solo in Italia, ma vista l’aria che tira sembra improbabile, si direbbe impossibile, che ci sia un club, uno soltanto, in grado di sfilare al Napoli il suo leader riconosciuto".