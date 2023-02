Osimhen s'inventa un gol pazzesco! Victor entra nella storia del Napoli

Raddoppio del Napoli con Victor Osimhen al 33'!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Raddoppio del Napoli con Victor Osimhen al 33'! Rrahmani lancia profondo per Osimhen, che scappa tra i due centrali e vince sia con Ruan che con Erlic. Poi da posizione impossibile calcia, Consigli non copre bene il primo palo e la palla passa proprio lì per il 2-0 Napoli! Con questa rete il nigeriano segna la settima rete consecutiva in Serie A ed entra nella storia del Napoli, superato Higuain che si era fermato a 6 gare consecutive.