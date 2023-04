Osimhen sempre più leader: spunta suo gesto domenica sera

Osimhen, ko, domenica ha incoraggiato i compagni, perché la sua è diventata una presenza da leader, non solo in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen, ko, domenica ha incoraggiato i compagni, perché la sua è diventata una presenza da leader, non solo in campo. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "Ecco perché per l’assalto a San Siro il cannoniere diventa fondamentale. Senza nulla togliere al valore di Simeone che sul piano dell’impegno è encomiabile. E tra l’altro col Napoli di domenica sera, nemmeno Osimhen avrebbe potuto fare miracoli".