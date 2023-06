Osimhen show con Galtier al Lille: tutti i suoi numeri

Al Lille, sotto la guida di Galtier, Osimhen segnò 13 gol in campionato e 18 totali in 38 partite, mettendosi in mostra

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Al Lille, sotto la guida di Galtier, Osimhen segnò 13 gol in campionato e 18 totali in 38 partite, mettendosi in mostra anche con due gol in Champions League. Il suo Lille concluderà il campionato al quarto posto a 49 punti, un'annata però condizionata dallo stop a causa del Covid. Osimhen giocava o da unica punta nel 4-2-3-1 o con un altro attaccante accanto (come Remy) nel 4-4-2 che schierava Galtier. Lo riporta il Corriere dello Sport.