Osimhen si fa parare un rigore! Resta lo 0-0 al Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lobotka, entrato a inizio ripresa con Zielinski al posto di Demme e Raspadori si procura un calcio di rigore. Recupero vincente dello slovacco su Amrabat che lo strattona e lo atterra in area. Marchetti non ha dubbi e assegna la massima punizione per gli azzurri. Osimhen si presenta dal dischetto. La sua conclusione è potente ma non angolata. Il portiere viola si distende e respinge anche sulla ribattuta di Di Lorenzo.