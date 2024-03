Osimhen si scatena quando vede l'Atalanta: diventa anche uomo-assist

Sfida particolare quella contro l'Atalanta per Victor Osimhen.

Sfida particolare quella contro l'Atalanta per Victor Osimhen che quest'oggi ritroverà anche la maglia da titolare dopo lo stop di Milano. Il primo gol del nigeriano in Serie A è stato infatti realizzato contro l’Atalanta il 17 ottobre 2020. L’attaccante del Napoli ha preso parte a cinque reti in cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A (due gol e tre assist) – la Dea è infatti la formazione contro cui ha servito più passaggi vincenti nel torneo, incluso uno nel match d’andata per la decisiva rete del 2-1. Lo riferiscono i colleghi di Opta.