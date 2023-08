Osimhen vince il “Premio Paolo Rossi” dell’AIC: la consegna prima dI Napoli-Sassuolo

Domenica 27 agosto, prima della gara Napoli – Sassuolo, l’attaccante azzurro Victor Osimhen riceverà il “Premio Paolo Rossi”

Fonte: assocalciatori.it

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica 27 agosto, prima della gara Napoli – Sassuolo, l’attaccante azzurro Victor Osimhen riceverà il “Premio Paolo Rossi”, riconoscimento che l’Associazione Italiana Calciatori assegna al capocannoniere dello scorso campionato di Serie A. A premiarlo, il Presidente dell’AIC Umberto Calcagno.

Un giusto premio per il giovane bomber che, statistiche alla mano, nel corso del campionato 2022 – 2023, su un totale di 26 reti all’attivo, ne segna altre 13 di decisive. Finisce così primo anche in questa speciale classifica dei cosiddetti “gol pesanti”, oltre a diventare il giocatore africano più prolifico di marcature nel corso di una sola stagione italiana.

Da tre anni, l’AIC ha intitolato il premio di capocannoniere della Serie A a Pablito, che con le sue invenzioni ha portato l’Italia al titolo mondiale del 1982 e, come lui, Victor Osimhen ha un debole per i gol che indirizzano o cambiano il corso di una partita.

Quando Victor arriva a Napoli, gli basta scendere in campo con quella determinazione totalizzante, con quel fiuto implacabile della palla “giusta” perché i tifosi dello stadio Diego Armando Maradona lo riconoscano all’istante.

Seppur nato in un altro continente, Victor Osimhen è uno di loro, uno di quegli “scugnizzi” che secondo il filosofo partenopeo Luciano De Crescenzo incarnano molto semplicemente l’Amore per la vita. E lo è al punto che, quando un infortunio lo obbliga a giocare con la maschera protettiva, faticherà a togliersela nel momento in cui non gli serve più. Quasi sapendo di interpretare in campo quel Pulcinella che è “napoletano” come nessun altro al mondo.