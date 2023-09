Ostigard contro Kvaratskhelia! Le formazioni ufficiali di Norvegia-Georgia

Entrambi gli azzurri sono stati annunciati nelle formazioni ufficiali della gara di questa sera valida per le qualificazioni europee.

Sarà un grande duello quello tra la Norvegia di Leo Ostigard e la Georgia di Kvicha Kvaratskhelia. Entrambi gli azzurri sono stati annunciati nelle formazioni ufficiali della gara di questa sera valida per le qualificazioni europee. Gara già pesante per restare in corsa nel raggruppamento A.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ajer, Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Odegaard, Berg, Aursnes; Larsen, Haaland, Nusa.

Georgia (4-4-2): Mamardashvili; Azarov, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Kochorashvili, Davitashvili, Kalandadze, Kiteishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.