Palladino non è più tra i tecnici osservati dal Napoli: ora ci sono altre tre squadre

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Bologna si è interessato alla situazione di Raffaele Palladino, tecnico del Monza che probabilmente saluterà a fine anno. In scadenza di contratto, dopo un anno e mezzo di ottimi risultati, Palladino è finito nel mirino del club rossoblù che potrebbe perdere Thiago Motta (anche lui con un accordo che si conclude il 30 giugno) e sostituirlo, appunto, con uno della stessa scuola. Undici vittorie in questa stagione, nove pareggi (e undici sconfitte) e soprattutto un gioco molto divertente che è considerato come ottimo biglietto da visita.

"Mi sento un po’ sottovalutato: confermarsi è sempre più difficile, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto nel corso dell’anno". Ieri parlava così Palladino dopo la partita persa per 2-4 contro il Napoli. "Il mio futuro è a Bologna nella prossima gara. Il Napoli era una squadra che ha avuto difficoltà nel corso dell’anno ma sapevamo che sarebbero venuti qui per fare punti. Questa sconfitta non cambia nulla nel nostro percorso. Il nostro obiettivo è a Bologna, dove dobbiamo dare il meglio. Il Napoli sta bene, può fare grandi cose. Vanno dati grossi meriti alla squadra e soprattutto ai giocatori. L’opinione pubblica quasi dà per scontato i nostri risultati ma non conosce il nostro percorso interno. Ciò che stiamo facendo rimarrà nella storia".

L'interessamento del Bologna fa il paio con quello della Fiorentina, già confermato, e del Torino, che potrebbe perdere Ivan Juric qualora non dovesse arrivare in Europa. Insomma, molti club si muovono per Palladino che è destinato a non rimanere in biancorosso oltre il 30 giugno.