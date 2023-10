Pallone d'Oro 2023, il quotidiano spagnolo Sport già rivela i vincitori: nessuna sorpresa

La 67esima edizione del Pallone d'Oro, organizzata come sempre dalla rivista francese France Football, si svolgerà lunedì 30 ottobre 2023

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La 67esima edizione del Pallone d'Oro, organizzata come sempre dalla rivista francese France Football, si svolgerà lunedì 30 ottobre 2023 al Teatro Châtelet di Parigi ma già si conoscono i vincitori. Ne è sicuro Sport: Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, trionferà tra le donne, mentre Lionel Messi solleverà per l'ottava volta l'ambito premio.

Sarà un momento storico, perché per la prima volta l'onore toccherà a un giocatore di una squadra extra-europea. Nulla da fare, dunque, per Erling Haaland e Kylian Mbappé: il trionfo nell'Argentina nel Mondiale ha contato di più del Treble del Manchester City e dell'ottima stagione del francese, che è stato anche capocannoniere in Qatar.