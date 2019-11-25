Pallone d'Oro africano 2019, i 30 candidati: c'è Koulibaly, presente un altro 'italiano'
Attraverso i propri canali ufficiali la CAF, Confederazione africana di calcio, ha diramato la lista dei candidati al Pallone d'Oro africano per il 2019. Ovviamente c'è anche Kalidou Koulibaly, oltre al milanista Ismael Bennacer. Ecco il quadro completo
Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)
André Onana (Ajax)
Baghdad Bounedjah (Al-Sadd)
Carolus Andriamatsinoro (Al-Adalh)
Choupo Moting (PSG)
Denis Onyango (Mamelodi Sundowns)
Ferjani Sanni (Zamalek)
Kodjo Fo Doh Laba (Renaissance Berkane)
Hakim Ziyech (Ajax)
Idrissa Gueye (PSG)
Ismail Bennacer (Milan)
Jordan Ayew (Crystal Palace)
Kalidou Koulibaly (Napoli)
Trezeguet (Aston Villa)
Mbawana Samatta (Genk)
Mohamed Salah (Liverpool)
Moussa Marega (Porto)
Naby Keita (Liverpool)
Nicolas Pepe (Arsenal)
Odion Ighalo (Shanghai Shenhua)
Percy Tau (Brugge)
Pierré-Emerick Aubameyang (Arsenal)
Riyad Mahrez (Manchester City)
Sadio Mane (Liverpool)
Taha Yassine Khenissi (Espérance Tunisi)
Thomas Partey (Atletico Madrid)
Victor Osimhen (Lille)
Wilfred Ndidi (Leicester)
Wilfried Zaha (Crystal Palace)
Youcef Belaili (Espérance Tunisi)