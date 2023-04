Pallotta-Bari, nessuna conferma ma sarebbe il nome giusto per il dopo ADL: le ultime

Continuano le voci sul futuro del Bari, che dovrà essere ceduto dalla famiglia De Laurentiis in caso di promozione in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano le voci sul futuro del Bari, che dovrà essere ceduto dalla famiglia De Laurentiis in caso di promozione in Serie A, con il nome dell'ex numero uno della Roma James Pallotta sempre in cima alla lista dei possibili compratori. Come riporta l'edizione pugliese de La Repubblica non c'è "nessuna conferma alle indiscrezioni. Ma a pensarci bene, il profilo del 65enne imprenditore e dirigente sportivo statunitense, potrebbe essere uno di quelli giusti per raccogliere al volo il testimone dalle mani della famiglia proprietaria di Napoli e Bari.