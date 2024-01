Panchina cortissima e allarme diffidati: quattro big a rischio squalifica

Il Napoli accelera sul mercato per rinforzarsi ma anche perché numericamente l'organico ha bisogno di volti nuovi

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli accelera sul mercato per rinforzarsi ma anche perché numericamente l'organico ha bisogno di volti nuovi. In un precedente aggiornamento vi abbiamo informato del fatto che la panchina domenica potrebbe essere la seguente con l'aggiunta di qualche Primavera: Contini, Mazzocchi, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Demme, Simeone o Raspadori a seconda della scelta del sostituto di Osimhen. Ne abbiamo parlato anche nel nostro podcast.

Tante le assenze: oltre al bomber nigeriano mancheranno anche Meret, Natan, Olivera, Anguissa e Politano è in dubbio dopo l'affaticamento di oggi. Ma per le prossime partite gli assenti potrebbero aumentare dato che sono in diffida quattro big: Di Lorenzo, Mario Rui, Cajuste e Kvaratskhelia. Tutti titolari domenica. Per questo Mazzarri aspetta quanto prima rinforzi.