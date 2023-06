Panchina Napoli, spunta a sorpresa Zidane per i bookmakers

Ancora un sorpasso per i bookmaker nella corsa alla panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora un sorpasso per i bookmaker nella corsa alla panchina del Napoli. Dopo Paulo Sousa, accostato al club partenopeo nei giorni scorsi, in pole si è portato Christophe Galtier. L'attuale tecnico del Psg è vicno alla risoluzione con il club francese, ed è visto in azzurro nella prossima stagione a 1,80 su Goldbet e 1,85 su Snai. Rimane forte la candidatura di Sousa a 2,75, riporta Agipronews, ma attenzione a Zinedine Zidane: l'ex Real Madrid irrompe nelle quote e un suo approdo a Napoli paga 5 volte la posta. Insegue Antonio Conte, offerto a 8, mentre a 10 c'è il trio formato da Luis Enrique, Roberto Mancini e Rudi Garcia.