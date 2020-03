Parità tra Cremonese e Empoli alla fine dei primi 45': Gaetano è titolare

E' titolare il classe 2000 Gianluca Gaetano nella sfida tra Cremonese ed Empoli. L'azzurro girato in prestito alla squadra lombarda sta finalmente trovando spazio nella squadra di Rastelli. La Cremonese alla fine del primo tempo è in parità per 2-2 con l'Empoli per merito dei gol di Ravanelli al 27' e Parigini al 40', per i toscani il momentaneo 1-1 ad opera di Sierralta al 36' e 2-2 siglato da Mancuso al 44'.