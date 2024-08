Parma, allenamento in vista del Napoli: il report

vedi letture

Parma in campo in vista della gara di sabato al Maradona contro il Napoli. Ecco il report ufficiale: "Al Mutti Training Center di Collecchio i gialloblu hanno sostenuto una seduta di allenamento questa mattina per continuare la preparazione in vista del match contro il Napoli (sabato, ore 20:45).

La prima parte si è svolta sul campo 1, mentre la partita a tutto campo è stata disputata sul campo 2: nella prima parte la seduta è stata divisa in lavoro di forza e trasformazione in campo, esercitazione tecnico-tattica, palle inattive e lavoro atletico. Nella giornata di giovedì 29 agosto il programma prevede una seduta al mattino".