Parte il Ramadan per tre calciatori del Napoli: la posizione del club

© foto di www.imagephotoagency.it

Riecco il Ramadan: il mese di digiuno che, per gli stessi fedeli musulmani, è uno dei cinque precetti fondamentali. Da stasera e per i prossimi 29 giorni, i calciatori musulmani del nostro campionato non potranno bere né mangiare dall’alba al tramonto, come da tradizione. nella rosa di Luciano Spalletti ci saranno solamente il camerunese Frank Zambo Anguissa e il macedone Eljif Elmas (con l’aggiunta dell’algerino Karim Zedadka).